Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı! 4 eksik

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Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor müsabakası kamp kadrosuna yer alan oyuncular şöyle:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

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