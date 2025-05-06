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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı!

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 21:10

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'un konuğu olacak Galatasaray'da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla başladı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dörde dört oyun ve savunma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig

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