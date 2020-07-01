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GeriFutbol Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 20:59,Son Güncelleme:

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve dar alanda pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek

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