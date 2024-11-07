Galatasaray - Tottenham maçında Yunus Akgün'den harika gol! Osimhen kariyerinde ilki başardı

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, dördüncü hafta maçında İngiltere ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti ve zirve mücadelesini sürdürdü.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

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Buruk, derbinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Rolan Sallai'den UEFA kadrosunda yer almadığı için Tottenham müsabakasında faydalanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Dries Mertens'i sahaya sürdü.

ÜÇLÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ

Son Beşiktaş derbisine takımını 4-4-2 sistemiyle çıkaran Okan Buruk, Tottenham maçında 3-4-1-2'yi tercih etti.

Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, sonrasındaki Beşiktaş derbisinde ise 4-4-2 dizilişini kullandı.

Okan Buruk, Tottenham müsabakasında yine sistem değişikliğine giderek takımını 3-4-1-2'yle sahaya sürdü.

CEZASI BİTEN MUSLERA KALEYİ DEVRALDI

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.

Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

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Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.

TARAFTARLARDAN FİLİSTİN PANKARTI

Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.

Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.

YUNUS AKGÜN'DEN HARİKA GOL!

Galatasaray maça hızlı başladı. 6. dakikada kullaılan serbest vuruşta ceza alanı dışına açılan topa Yunus Akgün harika vurdu ve topu ağlara yolladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta da gol atma başarısı gösteren Yunus Akgün'ün harika golü için Hagi ve Sneijder benzetmeleri yapıldı.

Yunus Akgün, Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (4 maç; Ekim-Aralık 2012) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

🚀 Yunus Akgün'den muhteşem gol 🔥



🆚 4 maç

✅ 4 gol



⚽️PAOK

⚽️Riga

⚽️Elfsborg

⚽️Tottenhampic.twitter.com/YMpYjz8LHS — Spor Arena (@sporarena) November 7, 2024

OSIMHEN ÖNCE KAÇIRDI, SONRA GOLLERİ SIRALADI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen, skor 1-1 devam ederken çok net bir pozisyonda kaleciyi geçemedi. 32. dakikada ön alanda baskı sonucu kazanılan topa hareketlenen Nijeryalı golcü, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

39. dakikada yine sahneye çıkan Osimhen, sağdan gelen ortada şık bir tek dokunuşla golü attı ve skoru 3-1'e getirdi.

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Galatasaray formasıyla Avrupa'da ilk gollerini atan Osimhen, toplamda gol sayısını 6'ya çıkarmış oldu.

Victor Osimhen, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ilk kez bir maçın ilk yarısında iki gol attı.