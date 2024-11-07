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Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11’ler!

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Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz mi yayınlanacak Muhtemel 11’ler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 09:52

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başladı. Galatasaray – Tottenham maçı da yalnızca sarı-kırmızılı taraftarlar değil tüm Türkiye’deki sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Galatasaray - Tottenham maçı TRT 1’de şifresiz mi? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 7 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. İngiliz takımı ise 3 galibiyetle 2. sırada yer alıyor. Rams Park’ta oynanacak maçta Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11’ler…

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UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray zorlu maça çıkıyor. Sarı-kırmızılılar İngiliz ekibi Tottenham’ı bu akşam Rams Park’ta ağırlıyor. Şu ana kadar oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 7 puan ve averajla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılılar bu başarısını sürdürmek istiyor. Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 321 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 115 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. İki takım, bugün oynayacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında ilk kez rakip olacak. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçla ilgili merak edilen detaylar…

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları bu hafta oynanıyor. Galatasaray bugün sahasında Tottenham Hotspur’ı konuk ediyor. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Galatasaray – Tottenham maçı saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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OSIMHEN TOTTENHAM MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda ağrısı olduğu gerekçesiyle son antrenmanlarda yer almayan Victor Osimhen, takımla birlikte çalıştı. Victor Osimhen'in, bugün oynanacak Tottenham maçında forma giyebileceği belirtildi.

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz mi yayınlanacak Muhtemel 11’ler

GALATASARAY – TOTTENHAM MUHTEMEL 11’LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

Tottenham: Vicario, Gray, Dragusin, Davies, Udigie, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Solanke, Werner

MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarınki mücadelede forma giyebilecek. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek. Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

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AVRUPA LİGİ'NDE 5. SIRADA

Avrupa Ligi’nde sarı-kırmızılılar, 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz mi yayınlanacak Muhtemel 11’ler

AVRUPA KUPALARINDA 322. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 321 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 115 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 438 kez havalandırırken, kalesinde 482 gol gördü.

AVRUPA LİGİ’NDE 97 MÜSABAKAYA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 97 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu müsabakalarda 155 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

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Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz mi yayınlanacak Muhtemel 11’ler

TOTTENHAM İLE İLK MAÇ

İki takım, yarın oynayacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında ilk kez rakip olacak. Aslan ayrıca İngiliz ekipleri Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ile 23 kez oynadı ve 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY’DAN 11 MAÇLIK SERİ

Bu sezon son olarak Young Boys’a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 8’i Trendyol Süper Lig, 3’ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 11 mücadelede, 9 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, en son ligde evinde oynadığı Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.

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PREMİER LİG’İN EN GOLCÜ TAKIMI

Tottenham, Premier Lig’de bu sezon 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Ange Postecoglou’nun öğrencileri, oynadığı 10 müsabakada 22 gol atarken, bu performansıyla liginde en golcü takımı konumunda bulunuyor. İngiliz temsilcisi, kalesinde ise 11 gol gördü.

Tottenham’da sakatlıkları bulunan Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert, Cristian Romero ve Richarlison’un oynaması beklenmiyor.

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz mi yayınlanacak Muhtemel 11’ler

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