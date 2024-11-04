Galatasaray Tottenham maç bileti çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Avrupa Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?

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Galatasaray ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi 4. haftada mücadele edecek. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Müsabaka Perşembe günü oynanacak. Peki Galatasaray Tottenham maçı biletleri satışta mı, bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY TOTTENHAM AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray ve Tottenham, Avrupa Ligi 4. hafta maçı 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz sarı kırmızılı ekip bu hafta Tottenham'ı ağırlayacak. Kritik mücadelenin biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.