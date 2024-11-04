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Galatasaray Tottenham maç bileti çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Avrupa Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Tottenham
Galatasaray Tottenham maç bileti çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak Galatasaray Avrupa Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 12:02

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftada Tottenham'ı ağırlayacak. Karşılaşma heyecanla beklenirken bu önemli mücadeleye stadyumda tanık olmak isteyen taraftarlar bilet detaylarını araştırıyor. Sarı kırmızılı ekip, Avrupa Ligi 3. haftada Elfsborg ile mücadele etti ve sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı. Böylece temsilcimiz puanını 7'ye çıkardı. Galatasaray Tottenham biletleri de bu heyecanlı mücadeleyi stadyum ortamında izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Galatasaray Tottenham maç bileti çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...

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Galatasaray ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi 4. haftada mücadele edecek. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Müsabaka Perşembe günü oynanacak. Peki Galatasaray Tottenham maçı biletleri satışta mı, bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY TOTTENHAM AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray ve Tottenham, Avrupa Ligi 4. hafta maçı 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz sarı kırmızılı ekip bu hafta Tottenham'ı ağırlayacak. Kritik mücadelenin biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Tottenham

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