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Galatasaray, Tofaş'a deplasmanda kaybetti!

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#Galatasaray#Tofaş#Basketbol
Galatasaray, Tofaşa deplasmanda kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 23:05

Tofaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray'ı 88-83 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Tofaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 88-83 mağlup etti.

Salon: Tofaş

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Tofaş: Reed 29, Alex Perez 11, Yiğitcan Saybir 17, Uros Trifunovic 11, Bankston 10, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Cem Küçüközkan, Gauzin 2, Pasecniks 2, Ali Taşkın

Başantrenör: Orhun Ene

Galatasaray: Michael Young 11, Tyrone Wallace 16, James Palmer 8, Angel Delgado 9, Göksenin Köksal 4, Livingston 15, Blumbergs 7, Ebuka Rufus Izundu 8, Buğrahan Tuncer 5

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. Periyot: 31-25 (Tofaş lehine)

Devre: 52-41 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 67-58 (Tofaş lehine)

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#Galatasaray#Tofaş#Basketbol

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