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Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapan altyapı futbolcusu Egehan Has, Eskişehirspor'dan gönderildi!

#Galatasaray#Eskişehirspor#Egehan Has
Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapan altyapı futbolcusu Egehan Has, Eskişehirspordan gönderildi

Spor Toto 2. Lig ekibi Eskişehirspor, spor salonunda Galatasaray tişörtüyle çalışırken paylaşım yapan altyapı oyuncusu Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

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Eskişehirspor, Galatasaray tişörtüyle spor salonunda çalışırken yaptığı paylaşımlar sebebiyle altyapısında forma giyen kaleci Egehan Has'ın kulüple ilişiğini kesti.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada; "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Egehan Has'ın sosyal medya profilinde 2020 yılından PSG kıyafetiyle basketbol oynarken yaptığı bir paylaşım da bulunuyor.

GALATASARAY TARAFTARI HAREKETE GEÇTİ

Eskişehirspor'un yollarını ayırdığı genç kaleci Egehan Has için Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Kulübe mesajlar gönderen taraftarlar, Egehan Has'ın altyapıda kazandırılması için kampanya başlattı.

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Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapan altyapı futbolcusu Egehan Has, Eskişehirspordan gönderildi

Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapan altyapı futbolcusu Egehan Has, Eskişehirspordan gönderildi

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#Galatasaray#Eskişehirspor#Egehan Has

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