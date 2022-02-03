Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapan altyapı futbolcusu Egehan Has, Eskişehirspor'dan gönderildi!

Haberin Devamı

Eskişehirspor, Galatasaray tişörtüyle spor salonunda çalışırken yaptığı paylaşımlar sebebiyle altyapısında forma giyen kaleci Egehan Has'ın kulüple ilişiğini kesti.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada; "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Egehan Has'ın sosyal medya profilinde 2020 yılından PSG kıyafetiyle basketbol oynarken yaptığı bir paylaşım da bulunuyor.

GALATASARAY TARAFTARI HAREKETE GEÇTİ

Eskişehirspor'un yollarını ayırdığı genç kaleci Egehan Has için Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Kulübe mesajlar gönderen taraftarlar, Egehan Has'ın altyapıda kazandırılması için kampanya başlattı.

Haberin Devamı