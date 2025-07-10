Galatasaray, Ter Stegen transferi için görüştü! Deco’dan heyecanlandıran karar

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Barcelona, önümüzdeki sezon için kaleci rotasyonunu tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Espanyol’dan transfer edilen Joan Garcia’nın birinci kaleci olarak düşünülmesi ve Szczesny’nin yedek olarak takıma katılmasıyla birlikte Ter Stegen’in rolü belirsiz hale geldi.

GALATASARAY’IN PROJESİ HAZIR

Galatasaray cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Sarı kırmızılılar, Ter Stegen’e hem ekonomik açıdan tatmin edici bir sözleşme hem de Avrupa arenasında iddialı bir proje sunarak yıldız kaleciyi ikna etmeye çalışacak.

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Her ne kadar Alman kaleci kulüpte kalmak istediğini teknik ekibe ve menajerine bildirmiş olsa da, yeni teknik direktör Hansi Flick’in kendisine net bir rol vermemesi Ter Stegen’i düşünmeye itti. Galatasaray’ın ısrarcı tutumu ve Katalan devinde forma şansının azalması, yıldız kalecinin kararını değiştirebilir.

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GALATASARAY YAKIN ÇEVRESİYLE GÖRÜŞTÜ

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Ter Stegen’in yakın çevresiyle transfere dair görüşme gerçekleştirdi ve projesini sundu. Bu da sarı kırmızılıların transferde ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

BARCELONA DİNLEMEYE HAZIR

Barcelona sportif direktörü Deco, Ter Stegen’in yüksek maaş yükünden kurtulmak ve maaş bütçesinde yer açmak adına bu yazı bir ayrılık fırsatı olarak değerlendiriyor.

Resmi bir teklif henüz kulübe ulaşmamış olsa da, Galatasaray’ın doğrudan Ter Stegen’in cephesiyle temasa geçmesi, sürecin ciddiyetini gözler önüne seriyor.