Galatasaray Teknik Direktörü Okun Buruk: 'Daha farklı bir maç olması gerekirdi'

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Bu hafta tutuk başladık. Olimpiyat Stadı'nda oynamak da bir iştir. Maça iyi başlamadık ama sonrasında kontrolü aldık. Rakip birkaç pozisyonda kalemize yaklaştı. İlk yarı sonunda istediğimiz gibi pozisyonlar yakalayamadık. Çok daha farklı bir maç olması gerekirdi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik

NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM

İki iptal edilen gol var, onların nasıl olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz. Emre Taşdemir hiç maç oynamadı ama antrenman temposu, sahaya koymamızı sağladı. Genel olarak iyiydi. Ona da 'Hoş geldin' diyoruz. Juan Mata da gol attı, o da önemliydi.

DAHA İYİSİNİ BEKLİYORUM

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Barış da Kerem de formayı istiyor. Bugün tam olarak Kerem'lik bir oyun çıkmadı. Devamında Barış girdi, o da istekliydi, daha iyisini de yapabilecek kalitesi var. Ondan daha iyisini bekliyorum. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışıyorum

YAKLAŞMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş'ta hoca değişikliği oldu. İki takım için de çok önemli maç. Hedefimiz araya kadar kazanarak gitmek. Yukarıdaki takımlara puan olarak yaklaşmak istiyoruz

BEŞİKTAŞ'IN İYİ BİR KADROSU VAR

Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Şenol Güneş'e de hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ümraniyespor maçları, bize rakip analizinde yol gösterecek. Derbiye yakışır şekilde çıkıp oynayacağız. Taraftarlarla enerji yaratıp, iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz.