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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Verilmeyen penaltı var'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Verilmeyen penaltı var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 22:36

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Birçok maçta olduğu gibi...

DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Zor bir deplasmanda üç puan aldık, bu çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Yorgunluklar, moral bozuklukları olabilir ama Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah daha iyisini de yapacağız. Kupa maçında oynamayan oyuncuları göreceğiz. Samsun'da bizi destekleyen büyük taraftarına da teşekkür ederim. Onların pozitif enerjisi bize büyük güç veriyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Kerem Aktürkoğlu çok değerli ve önemli bir oyuncu. Son üç seneki asistleri, geçen sene şampiyonlukta yaptıkları, bu sene Avrupa'da yaptıkları... Kerem olmadığında takımın üretmekte ne kadar zorluk çıktığını gördük. Gerçek Galatasaray taraftarları ona sahip çıkıyor. Stadımızda da artık kendi oyuncularımıza protesto istemiyoruz. Zaten inanılmaz destek veriyorlar, bu konuda mutluyuz. Ufak tefek sesler çıkabiliyor. Bunu Galatasaray taraftarının bütününe yaymamalıyız. Onları da uyarmalıyız. Her şey olabilir, maç son dakikaya kadar devam ediyor. Onların desteğiyle iç saha maçlarını kazanıyoruz. Bana, yönetime, başkana sahip çıkıyorlar. Biz camia olarak birleştiğimizde mutlu oluyoruz. Hedef 24. Önce kupa sonra Başakşehir maçında takımı en güzel şekilde destekleyeceklerini biliyorum.

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SOL BEK TRANSFERİ YAPILACAK MI?

Berkan Kutlu Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan sol bekte çok iyi oynadı. Üçünden de memnunum. Yönetim ne istersek yapıyor. Başkanımız sürekli yanımızda. Bundan sonraki günlerde transfere ihtiyaç olursa Avrupa'ya yazamayacağız ama Türkiye Ligi'nde kullanabiliriz. Fırsat transferi olursa değerlendiririz. Yabancı boşluğu var, belki bunu ileride kullanırız. Taraftarın transferde bize verdiği destek de önemli.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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