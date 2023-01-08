Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Üstün oynayan taraftık, mutluyuz'

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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Oyun olarak doğru bir oyun tutturduk. Önde baskılarımız oldu. Rakibimizin uzun toplarına cevap verdik, hataya zorladık. Hücum geçişlerinden 2-3 tane daha net pozisyon yakalayabilirdik. Üstün oynayan, kazanmaya yakın olan taraftık. Kazandığımız için mutluyuz

MAÇLARIN TELAFİSİ YOK

4 gün sonra maçımız var. Yarın izinliyiz. Bu maçın havasından çıkmalı, ligin havasına devam etmeliyiz. Çok kısa sürede maçlar oynanıyor. Maçların telafisi yok. Üst üste 7. galibiyeti aldık. En çok deplasman oynayan ve 4 puan önde olan tarafız.

GALATASARAY'I SEVİYORUZ

İşimizi seviyoruz. GALATASARAY'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlu. Enerjilerini veriyorlar. İnsani kaliteleri de çok yüksek. İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek

ICARDI YORUMU

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Icardi bizim için çok önemli. Dünya Kupası öncesi ağzımızda müthiş bir tat bırakmıştı. Sonra sakatlandı. Bu maçı hedeflemiştik hep. Baştan başlamak istiyordu. 90 dakika görebilecek durumda değildi. Oyunun devamında düşündük. Oyunun hikayesi Icardi'ye uydu. 1 gol ve 1 asistle müthiş bir hikaye yazdı. Onun kalitesi bizi mutlu ediyor. Bazı oyuncular takıma değil lige ait olur. Icardi gibi birinin ligde olması Türk futbolu için de önemli