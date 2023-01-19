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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ustalarına taş çıkardı! Ne Fatih Terim ne ne Lucescu ne de Feldkamp...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ustalarına taş çıkardı Ne Fatih Terim ne ne Lucescu ne de Feldkamp...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 07:00

Galatasaray tecrübeli teknik adam yönetiminde üst üste 11 resmi maçını da kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. En son 1988’de Mustafa Denizli 13 maçlık galibiyet serisi yakalarken sonrasında Feldkamp, Hollmann, Terim, Lucescu, Gerets, Güler, Hamzaoğlu gibi G.Saray ile şampiyonluk yaşayan teknik adamlardan hiçbiri Okan Buruk’un bu sezonki performansına ulaşamadı.

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Süper Lig’in ilk yarısını 8’de 8 yaparak en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede tamamlayan Galatasaray kupada oynadığı 3 maçtan da zaferle ayrılırken oynadığı son 11 resmi karşılaşmanın tamamını kazanarak müthiş bir başarıya imza attı. Okan Buruk yönetiminde hem Spor Toto Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda durdurulamayan sarı kırmızılı takım son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine ulaştı.

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DENİZLİ 1988 YILINA DAMGA VURDU

Cimbom bu sezonki performansının öncesinde 1988 yılında resmi karşılaşmalarda Mustafa Denizli yönetiminde 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

1987-88’de ligdeki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan sarı kırmızılılar 1988-99 sezonunda ise lige 3’te 3 yaparak başlamıştı.

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1987-88 sezonunda Galatasaray 23 karşılaşmalık bir yenilmezlik serisi (17 galibiyet, 6 beraberlik) yakalayıp en yakın rakibi Beşiktaş’a 12 puan fark atarak 90 puanla ligde şampiyon olmuştu.

SADECE HAMZAOĞLU İLE ÇALIŞMADI

Sonrasında Karl Heinz Feldkamp, Reiner Hollmann, Fatih Terim, Mircea Lucescu, Eric Gerets, Cevat Güler, Hamza Hamzaoğlu gibi Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan teknik adamlardan hiçbiri Okan Buruk’un bu sezon imza attığı performansa ulaşamadı. Futbolculuğu döneminde Hamzaoğlu dışında sarı kırmızılılara son 30 yılda şampiyonluk yaşatan teknik adamların tamamıyla çalışan Buruk hem kulübün efsanelerini hem de ustalarını geride bırakmış oldu.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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