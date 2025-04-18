Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Şampiyonluk ateşini yaktık'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlar, savunma özelinde duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita'yı geçiş için kullanmayı düşünüyorlardı. Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık. Bu futbol, rakibimizi çok gelmedi ama futbolda bu korkuyu hep yaşıyorsunuz. Gol yemek bu maçta zor gözükse de bu stresi yaşadık.

ODAKLANDIK, KENETLENDİK

Topu çok hızlı geri kazandık, topa sahip olma yüzdemiz, pozisyonlar, domine ettik maçı. Bugün için önemliydi. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz. Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz. Rakibimizin maçlarına bakmadan, maç maç gidiyoruz ama üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik.

Haberin Devamı

KUPADA FİNALİ İSTİYORUZ

Hafta içinde bir kupa maçımız var. Ondan sonra Eyüpspor maçı var. İnşallah buna devam edeceğiz. Kupada finale kalmak istiyoruz. Aynı konsantrasyonu göstermek istiyoruz. Oyunu ve skoru alıyoruz bu da bizim için önemli bir şey.

ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YAKTIK

Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık. Oraya gönderiyoruz Torreira'yı. Çalışıyoruz duran topları. Sara da doğru bir şekilde attı, Torreira'nın boyu çok uzun değil ama zamanlaması iyiydi. Maçın kilidini açan oyuncuydu. Torreira ve Davinson... Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı.

GALATASARAY İSTEDİĞİ SÜRECE BURADAYIM

Geleceği ile ilgili gelen "Okan Buruk için gelecek sezon da Galatasaray'da diyebilir miyiz?" sorusuna ise başarılı çalıştırıcı, "Galatasaray istediği sürece ben buradayım." sözlerini sarf etti.