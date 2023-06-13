Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şampiyonluğu anlattı: Fatih Hoca ile özellikle konuştuk | Mauro Icardi kalıyor mu?

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonunda zafere ulaşan takım Galatasaray olurken başarılı teknik adam Okan Buruk kariyerindeki ikinci şampiyonluk sevinicini yaşadı.

Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyon olan Okan Buruk, TV100'de Az Önce Konuştum programında soruları yanıtladı.

Gözden Kaçmasın Abdülkerim Bardakcı: Milli takım olarak tek hedefimiz galibiyet Haberi görüntüle

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"HAK EDİLMİŞ ŞAMPİYONLUK"

"Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazımdı. 2.44 ile şampiyon olduk. Başakşehir ile şampiyon olduğumda puan ortalaması 2.10'du. Biz hep böyle 23 üzerinden gittik. Başlığımızı 23 üzerinden attık. Mucizevi bir şey oldu. Hiçbir şey mucize değil bu ligde ama geçen seneyi 13. sırada bitirdik, bu sene şampiyon olduk. Hak edilmiş şampiyonluk başlığını atarım. Fenerbahçe ve Beşiktaş da başarılı baktığında. 3 takım başarılı oldu, 1'i daha başarılı oldu. Aslında ilk antrenmanda konuştuğum insanlar yok şu an. Kampa gittiğim kadro bu kadro değil. İlk kampımızın kadrosundan 2-3 kişi kaldı.''

Haberin Devamı

"SERGEN HOCA DA AYNISINI YAŞADI"

''Bir takımdan ayrıldığında, kendi seviyenizde takım bulmak zorlaşıyor. Sergen Hoca onu yaşıyor. Başakşehir sonrası 1.5 sene bekledim. Kendi seviyenizdeki takımlarda çalışmalısınız. Şampiyon unvanı alınca o seviyede gitmelisiniz. Sezon başında gelince şampiyon olmalıyız dedim. Beşiktaş ve Fenerbahçe için de aynısıdır. Bunun dışında bir hedef koymalısınız. Bizim en büyük dezavantajımız psikolojik yıkımdı camia üstündeki. Gelen ve yenilenen oyuncularla yıkımı onarmaya çalıştık. Bugün stadyum doluluk oranlarına baktım, 45 bin ortalama ile oynamışız. Stadyum açıldığından beri en yüksek ortalama olabilir. Seyirci, takıma inandı. Bu psikolojiyi erken kırdık. Transferler çok önemliydi bunda. Galatasaray'da çalışmadan önce 'Bir gün inşallah Galatasaray olacak, en doğru zamanda olsun' derdim. Dursun Bey, Erden Bey... Doğru bir ekip, doğru zamanda oldu. Sadece futbolcu, hoca değil; camia ve Galatasaray olarak şampiyon olduk.''

"HER MEVKİYE TRANSFER GEREKTİ"

"Galatasaray'ın genlerinde dominant, baskılı, rakip kalede oyun vardır. Büyük takımlar baskın ve güçlü oyunlar oynar. Ona uygun oyuncular seçmek önemli. Oyun formatı çok önemli. Özellikle iç saha maçlarında gelen takımlara bunu hissettirdik. Geçen seneden Kerem, Nelsson, Marcao en başarılı, ayakta kalmış oyuncularıydı. Biri transfer oldu sezon başında. Onun yerine hemen birini koymak gerekti. Diğer bölgelere transfer gerekiyordu. Oyuncular da psikolojik olarak düşüşteydi. Türk oyunculardan tepki alanlar vardı, baskıyı hissedenler vardı. Çok sevdiğimiz bazı oyuncularla yolları ayırdık. Genel olarak birçok mevkinin transfere ihtiyacı vardı. Bunun üzerinden gittik.''

Haberin Devamı

"FATİH HOCA İLE ÖZELLİKLE KONUŞTUK"

''İmza attıktan sonra Fatih Hoca beni aradı, tebrik etti. Benim için çok değerli, Galatasaray ve ülke için değerli bir insan. Hepimiz çok saygı duyuyoruz. Şampiyonluk sonrası konuştu. Onlar, Türk teknik direktörlerin yolunu açan, hedef gösteren biri. Fatih Hoca, Avrupa'da iki önemli kulüpte çalıştı. Türkiye'de yetişmiş teknik direktörler arasında bu kadar başarılı bir kariyer kimsede yok. Geçen Mustafa Hoca'yı gördüm, şampiyonluğumdan mutlu olmuş. Çok değerli insanlar. Şampiyonluk görmüş teknik adamlar. Fatih Hoca ile özellikle konuştuk. 'Okan hayırlı olsun' dedi. Hoca özellikle, 'Sormak istediğin bir şey olur, danışmak istediğin bir şey olur telefonum sana hep açık' dedi. Yanımızda olması, hissettirmesi, destek olması önemlidir. Başakşehir'den ayrılırken Aykut Hoca'yı aradım. Sormak istediği bir şey var mı, ulaşmak istediği data var mı ilettim. Meslektaşınıza saygı, sevgi önemlidir. Birbirimize açık olmak, destek olmak gerekiyor.

Haberin Devamı

"ERDEN BENİM YOL ARKADAŞIM"

''Erden benim için bir yol arkadaşıdır, beraber emek verdik. Birbirimize yakın karakterleriz. Biz iyi olabiliriz ama oyuncu bozuk, kötü olabilir, farklı tavırlar sergileyebilir. En büyük şansımız; aldığımız oyuncuları araştırdık, ona buna eski hocasına sorduk. Erden Bey, karakter analiziyle ilgili bir şirketle çalıştı. Oyuncuların karakterlerini bilerek takımı oluşturduk. Geldikten sonra farklı bir tavır da sergileyebilir tabii.''

"GOMİS'LE BİR KRİZ YAŞADIK"

"Gomis’le bir kriz yaşadık, hepimizin değer verdiği bir oyuncu. Sadece bir maçta bozulup, tepki koydu ortaya ama oyuncularımla birlikte onu kazanmak çok önemli bir şey. Benim neyimden rahatsız olduğunu söylemesini istedim.

Haberin Devamı

"ONUN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

"(Icardi) Keşke maçı oynayıp gitseydi dendi. Ama gerçekten o durumda değildi. Kendi kendime ‘Daha bencilce düşünebilir miydim? Benim yerimde başkası olsa bunu yapabilir miydi?’ diye sordum. Risk aldım. Onunla aile olduğumuzu onun yanında olduğumuzu gösterdik. Icardi, sorunlu biriymiş gibi lanse edildi. İyi kalpli, profesyonel, egosu olmayan, arkadaşlarıyla iyi ilişkisi olan birisi. Bu seviyede olan bir oyuncuyu bulmak çok zor.

"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

-(Icardi, omzuna aldığında çekilen fotoğraf) Bu resim benim için çok anlamlı. Kendi yapımda da var, çekinirim, utanırım. Biraz utandım aslında ama Teknik Direktörlük hayatım boyunca hafızamda kalacak resimlerden biri oldu.

Haberin Devamı

"ÖZGÜVENİMİZ ÇOK YÜKSEKTİ"

"Özgüven eğlenceyi getiriyor. Kendinize ve takımınıza olan özgüveni iyi çıkıyor. Biz 1996-2000 yıllarında da böyleydik. Özgüvenimiz çok yüksekti. Maça çıkarken de gülerdik ama maçın içerisinde maç başladığı anda bambaşka biri olurduk. Antrenmanda başka biri olurduk. Mesela her maça giderken biz hiç müziksiz gitmedik. Tüm maçlarda müzikler çaldı, marşlar çaldı. Camlara vuruldu, stada giderken çıkarken soyunma odasında eğlenildi. Bu enerjiyi pozitif bir şekilde ortaya koyuyorsanız aslında bunlar sonuçta robot değil."

"BENİM KIRMIZI ÇİZGİM ANTRENMAN"

"(Okan Buruk’un defterinde oyuncu için kırmızı çizgisi var mı?) Oyuncu profiline göre değişiyor, takımınızda kilo sorunu olan oyuncular yoksa onu bir şekilde çözüyorsunuz. Benim için önemli olan antrenmanı %100 yapması, konsantre olması, antrenmanı bozan oyuncu bütün oyuncuları bozuyor. Benim için kırmızı çizgi antrenman."

"GÜVENMEK VE ONLARA SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR"

"Bu sene hiç iç saha kampı yapmadık, maç günü buluştuk. Oyuncuyu tanıyorum ne yapıp ne yapmayacağını biliyorum. Güvenmek gerekiyor ve onlara sahip çıkmak gerekiyor."

"KISA ZAMANDA İYİ BİR TAKIM OLDUK"

"Özellikle istatistiksel olarak verilerde birinci olmak vs. birçok şeyi iyi yaptığımızı gösteriyor. Bu da hem özgüven hem birliktelik hem de kısa bir zamanda iyi bir takım olduk."

"ARKA ARKAYA 4 GOL ATTIK"

"50. Dakikada anons yapılmıştı ‘Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu stada girdi’ diye. Benim için önemli bir anısı var, ondan önceki 5 maçı kaybetmiştim. İçimden ‘Akşam altıncı mağlubiyet olursa beraber döneriz’ dedim, sonra arka arkaya 4 gol attık. Teknik direktörlük hayatım orada bitmedi.

"TÜRKİYE'DE GENEL OLARAK ACELE VAR"

"Futbol acımasız, özellikle teknik adamlar için bazı ülkelerde daha acımasız. Özellikle bizim ülkemizde çok çabuk tüketen bir yapımız var. Türkiye’de genel olarak acele var, telaş var. Hoca değiştiğinde her şeyin değişeceği düşünülüyor."

"YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTERİM"

"Bizim jenerasyonun yurt dışını hedeflemesi şart. İleride yurt dışında çalışmak isterim. Bu kişisel gelişim için de çok önemli oluyor o yüzden yurt dışında çalışmak isterim. Türk teknik adamların da orada adını duyurması gerekiyor.

ICARDI GALATASARAY'DA KALACAK MI?

"Kendi karar verecek, burada içimi rahatlatan kulübümüzün üzerine ne düşerse yapacak olması. İkincisi de Icardi’nin bize olan sevgisi. Arabistan bizim için korkulu rüya oldu, Arabistan’ı bekleyen oyuncular da var."