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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk rekorun sırrını açıkladı

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk rekorun sırrını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 02:36

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı organizasyonda yayıncı kuruluşa konuştu. Takımın genel gidişatı, transferler ve ligde gelen rekor hakkında konuşan Buruk, asıl hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

Ligde 14 maç üst üste galip gelerek Beşiktaş'ın 1959-60 sezonundaki bir sezonda üst üste galip gelme rekorunu egale eden Galatasaray'ın bu başarısını değerlendiren Buruk, "Takımın başında olmak bu dönemde yer almak ilk başta teknik adamın ismini öne çıkarsa da burada çok geniş bir kitle var. Takım içinde oyuncular, biz, tesis içindeki çalışanımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve tabii ki büyük Galatasaray taraftarı... Bu galibiyet serisinde hepimizin çok büyük payı var. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ana amacımız tabii ki rekor kırmak değildi, her maçımızı kazanmaktı ama kazandığımız maçlar da bize bu rekoru getirdi. Bu camia da başarılı süreç içerisinde tekrar bir şampiyonluk daha yaşamak için elinden geleni yapıyor biz de bunun içindeyiz. Ana hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak." dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk rekorun sırrını açıkladı

"FLORYA'DA AİLE ORTAMININ OLDUĞU HER DURUMDA GALATASARAY BAŞARILI OLMUŞTUR"

Transferlerle ilgili de konuşan başarılı teknik adam, "Transfer yaparken iyi futbolcunun yanında iyi insan olması, iyi profesyonel olmasını düşünüyoruz. Asıl iş buraya geldikten sonra takımın birbirine kenetlenmesi. Kadromuzda çok önemli oyuncular var. Çok yıldız isimler var. Onların birlik olması takım içinde aldıkları roller çok önemli. Başkanımız, Erden Bey, Cenk Ergün, Ayhan Akman takımla çok yakında ilgileniyorlar. Bir aile ortamını tekrar ortaya koyuyoruz. Bizim ana hedefimiz oyuncuların saha içi ve saha dışı performanslarını artırmak. Burada dil de çok önemli. İtalya'dan gelen birçok oyuncumuz var. Fransızca konuşan birçok oyuncumuz var. Kendi içlerinde de yalnız kalmayan gelen oyuncuyu içine alan bir oyuncu grubu var. Bu da aile ortamını ortaya çıkarıyor. Florya'da yıllardır aile ortamının ortaya çıktığı her durumda da Galatasaray başarılı olmuştur." şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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