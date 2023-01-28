Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Giresun halkına teşekkür edeceğim. Bugün burada çok güzel bir ortam vardı, çok güzel karşılandık. Çevre illerden ve buradan tribüne gelen Galatasaray taraftarlarına da teşekkür ediyorum

ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Rakibe verdiğimiz bazı pozisyonlar vardı. Bunlardan skor üretemediler belki ama bu maçta rakibe verdiğimiz bu fırsatlar üzerine çalışmamız gerekiyor.

REKORLAR KIRACAK BİR GRUP VAR

Rekorlar kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorları kıracak Galatasaray Kulübü. Bugün çok kıymetli bir 3 puan aldık. Enerjimiz üst düzeydeydi, gireniyle çıkanıyla tüm oyuncularım disiplinden kopmadan mücadele ettiler. Onlara da teşekkür etmek istiyorum

Haberin Devamı

ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUK

Bizim için önemi olan şampiyon olmak. Bu yolda giderken rekorlar kırılabilir, Galatasaray tarihine yazılıyor bunlar. Elbette çok mutlu oluyorum, ailem mutlu oluyor.

DURSUN ÖZBEK'E HEDİYE EDİYORUZ

Dursun Başkan, bize göre ağır bir ceza aldı. Giresun onun memleketi ve burada bizimle olamadı. Bu galibiyeti ona hediye ediyoruz.