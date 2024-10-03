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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Özür diliyoruz, bize yakışmadı'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 22:16

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Değişikliklerin oyuna etkisi olmadı. Barış'ın sağ beke geçmesiyle sağdan gelmeye başladık. Sahanın en iyisi Yunus'tu. Onla beraber daha çok ürettik. Diğer yerlerden çok üretemedik. Uzaktan şutla, duran topla çözebilirdik. Hiçbiriyle 3. golü bulamadık. Hakem de müsaade etti, oyun yavaşladı. Devamında da istediğimiz sonucu alamadık.

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BİZE YAKIŞMAYAN BİR SONUÇ

Burada tabii ki üzgünüm. Bizden beklenti çok yüksek. Bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Bunu yapamadık. Üzgünüz. Özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç.

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BU OLMADI, YAKIŞMADI

Rahat kazanacağımız, 2-0'a getireceğimiz maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Bir avantajımız vardı, kazanıp devam etmek istiyorduk. Başaramadık. Rakibi tebrik ediyorum. Oyunları bu, iyi kapanıyorlar. 2 gol atmamıza rağmen bize devamlı cevap verdiler. Bu olmadı. Bu bize yakışmadı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi

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