Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Oyunculara teşekkür ederim, Zaha doğru zamanda...'

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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Oyuncularıma teşekkür ederim. Seyircimize de teşekkür ederim. Hep takımın yanında oldular. Oyuncuların performansı çok iyiydi. Birçok rekor var ama Ankaragücü gibi takıma karşı da bu datalara ulaşmak önemliydi. 3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk. Veriler, oyun... Ankaragücü gibi bir takıma karşı bunları yaptık, moral olacak.

DOĞRU ZAMANDA BAŞLADI

Zaha için 11 başlaması adına doğru zamandı, öz güven kazandı. Tanguy Ndombele dün ayağına darbe aldı, o yüzden oynatamadık. Kulübeye aldık ama riske etmedik. Çok maç var, oyuncu değişikliği hep yapacağız. Bu oyunun üzerine koyarak gideriz inşallah.

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FARKLI POZİSYONLARDA KULLANABİLİRİZ

Kerem Artürkoğlu ilk defa farklı pozisyonda oynadı. Önemli performans gösterdi. Zaha'yı da farklı pozisyonlarda kullanabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu öyle değerlendirebiliriz.

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM

Geçen sene 14 maçlık serimiz vardı, kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum.

ÖNEMLİ KALECİ PERFORMANSI VARDI

Bir önceki maçta bitiriciliğimiz çok iyi değildi. Bugün önemli kaleci performansı vardı. Birçok kez de sağ kanattan rakip sahaya yaklaştık. Son pas, şut daha iyi yapabilirdik. İstanbulspor maçında neredeyse iki pasta kaleye gidiyorduk. Orada iyi bitiremedik. Bunun daha iyisini bundan sonra yaparız. Samsun maçında ilk yarı kaleyi bulan 3 şutumuz gol oldu. Bugünkü performanstan çok memnunum. Rakibi kalemize çok getirmedik. Kaptırdığımız topları çok çabuk geri kazandık. Manchester maçıyla ilgili planı yapacağız. Nasıl başlayıp, devam edeceğiz bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmaktan başka düşüncesi olmaz.

KAAN AYHAN YORUMU

Kaan- Sanchez ikilisini Başakşehir maçında görmüştük. Kaan iyi bir ayağa sahip. Abdülkerim'i dinlendirmekti düşüncem. Dinlendiremediğimiz Torreira, Boey ve Icardi vardı. Torreirayı aldık. Diğerleri artık milli arada dinlenecekler. Kaan; toplu, topsuz oyunda iyi işler yaptı. Geriden oyun kurarken Kaan önemli oluyor. Orta sahada yüksek toplar, ikinci toplar anlamında iyi dönüş verdi.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FARKLI

Ankaragücü iyi bir takım. Kadrolarını beğeniyorum. İyi bir oyuncu grubuna sahipler. Bugün biz ekstra bir oyun ortaya koyduk. Bir sonraki maç daha sert bir maç olacak. Manchester bugün kaybetti. Ne kadar moralsiz olsalar da sakatlıktan dönecek oyuncuları var. Bugünün özelinde bizim için moral oldu. Erken gol bulabilseydik birkaç oyuncuyu dinlendirebilirdik. Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında büyük fark oluyor. Ritim, devamlılık gibi. Şampiyonlar Ligi sonrasında çok fazla yorgunluk oluyor. En büyük fark da tempo.

ANGELINO'DAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK

Angelino bugün iyi performans gösterdi. Hücumda gole çevrilse 1, 2 asiste sahip olabilirdi. Tabii ki ondan beklentimiz yüksek. Orta kalitesi çok yüksek. Biz hücum oynayan bir takımız. Zaten hücum oynadığımız için Angelinoyu aldık. Ana amacımız buydu.

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