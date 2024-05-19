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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Oyuncular 'Bu iş bitti' diye düşünebiliyor"

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#Galatasaray#Okan Buruk#Derbi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Oyuncular Bu iş bitti diye düşünebiliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 21:55

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık.

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DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDIK

Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık.

ŞAMPİYONLUĞU SON HAFTAYA BIRAKTIK

Şampiyonluğumuzu son haftaya bıraktık. Bir maç daha, Konya deplasmanı. Konyaspor'un da durumu belli, zor bir maç bizi bekliyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza. Bu tür kazalar oluyor futbolda. Ben bunu 2000 yılında da, kendi sahamızda Fenerbahçe'ye kaybettiğimizde de yaşadım. Hepimize bir ders oldu. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah bugünden daha fazlasını yapıp buraya şampiyon olarak dönmek için oyuncularıma güveniyorum.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Derbi

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