Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Ligde ve Avrupa'da kupa kazanmak istiyoruz

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Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonrası konuştu.

"POZİSYON VERMEMEK SEVİNDİRİCİ"

Bu maçlara hazırlık milli takım sonrası zor oluyor. Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece 2 gün birlikte çalıştık. Rakibimiz 5'li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici.

"AMACIMIZ LİGDE VE AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK"

Amacımız Türkiye'de ve Avrupa'da kupa kazanmak. Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafası ve bizim kafamız daha çok rahatlıyor. Takım ve taraftar birleşerek iyi bir gövde gösteri yaptı.

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SARA SÖZLERİ: YA ÖLDÜRÜYORUZ YA ÇOK YUKARI ÇIKARIYORUZ

Oyuncular yeni bir ülkeye geliyor. Sezon başı, bu hazırlık süreci önemli. Bizde iki türlü şey var. Ya öldürüyoruz ya da fazla yukarı çıkarıyoruz. Yukarı çıkarmamıza da gerek yok. İyi bir oyun ortaya çıkardı. Bunu ondan hep isteyeceğiz. Lucas ile birlikte çok iyi iş yaptılar. Savunmamızın performansı orta sahanın iyi olmasını da sağladı. Savunmamızın önemi yüksekti. Takımımız genel olarak iyi oynadı. Çok fazla abartmamak lazım. Çok fazla öldürmemek de lazım. 3 gün sonra bir maçımız daha var.

"ICARDI'NİN İKİ HAFTASI DAHA VAR"

"Mauro Icardi'nin tedavisi Arjantin'de sürüyor. 2-3 gün içerisinde burada bizim kontrolümüzde devam edecek. Şu an 2 haftalık bir süresi daha var gibi gözüküyor.