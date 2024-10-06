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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İnsanlar bizi robot gibi görüyor

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İnsanlar bizi robot gibi görüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 21:29

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da tekni kdirektör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Son dakika faul olarak gördük, hakemin faul vermediği pozisyon en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi, ceza sahasındaki hareket faul gibi gözüktü. Onu Alanyaspor'un net pozisyonu olarak sayabiliriz. Pozisyonu izlemedim henüz.

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LİDERDİK, LİDER DEVAM EDİYORUZ

Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Avrupa'da çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Oyunculara çok yükleniyoruz. 7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz.

PERFORMANSLARDAN MEMNUNUM

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Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok! Avrupa'da da her maçı kazanmak zorundasınız. Kasımpaşa, Alanyaspor onlar da oynamaya ve sonuç almaya çalıştı. Kalite arttıkça, lig daha zevkli olacak. Yorgunluk da ortaya çıkabiliyor. Ancak oyuncularımın performansından mutluyum.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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