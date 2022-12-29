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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Hakemin ofsayt verdiğini düşünüyoruz'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 20:04

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Resmen tarlada oynadık. İlk sayılmayan golde hakemin ofsayt verdiğini düşünüyoruz, öyle bir bilgi geldi. Yerde oyuncumuz yatarken, hakemin oyunu durdurmaması da enteresandı. Sonrasında Sergio oyunu durdurmak için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

SAYILMAYAN GOLDE KORKTUK

1-0'dan sonra net pozisyon vermesek de ilk sayılmayan golde korktuk. Hakemin ofsayt kararı olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir bilgi bize geldi.

ICARDI'NİN DURUMU

Icardi'nin testleri yapılacak. 4 haftalık süre oldu. Icardi'yi en hazır şekilde sahaya sürmek istiyoruz. Sakatlığının tekrarlanması en kötü şey. Programı gün gün takip ediyoruz. Önümüzde 6 gün var. Net kararı o zaman vereceğiz

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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