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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Hak eden sezonu kazandı'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 22:15

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Teknik direktör olarak Galatasaray'da ilk kupam, toplamı hatırlamıyorum... Galatasaray'ın kazandığı her kupa değerli. 2023'te 23. şampiyonluk. 3-0'lık bir galibiyetle bitirdik, etkileyici bir oyun oynadık.

İKİNCİLİK YARIŞI DEVAM EDİYOR

Bugün de, sezonun geri kalanında da iyi olan kazandı. Ama yine söylüyorum hem Fenerbahçe hem Beşiktaş iyi şeyler yaptı, orada bir ikincilik yarışı devam ediyor.

İYİ OLAN KAZANDI

İyi olan kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan ortalamasıyla başarılıydı. Onlar da ikincilik mücadelesi veriyor. Galatasaray olarak Türk futboluna katkı yaptık. Güzel bir sezonu, güzel bir karşılaşmayla bitirdik. Hak eden sezonu kazandı!

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Keşke burada olsalardı da onlar cevap verselerdi. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de tebrik etmeyi bileceksiniz. Basının önüne çıkmamak Türk kamuoyuna saygısızlıktır. Fenerbahçe puan ortalaması olarak başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş da aynı şekilde. Çekişmeli bir sezon oldu. Deplasmanda da burada da çok iyi bir oyunla yendik. Hak edenin kazandığı bir sene oldu. Başka bir şey söylemek zor. Tebrik veya maç öncesi bir karşılama beklemiyorduk. Galatasaray olarak gururluyuz. Bugün eski hocam buradaydı, oyundan övgü ile bahsetti. Bu da özellikle benim için önemliydi

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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