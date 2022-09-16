Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Genlerinde şampiyonluk var'

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Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Çok organize bir takıma karşı oynadık. Golü bulduk, baskıyla devam etmek, istiyorduk ama kolay paslarla geçildik. 3 puan, lider bitirmek ve gol yememiş takıma goller attık. Ligin liderini yendik. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız

HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK

Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray. Avrupa'da kupa kazanmış takım Galatasaray. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Zorlu da bir fikstürü geçtik. Yeni oluşan bir takım olarak, iyi bir yerdeyiz.

EN ÇETİN LİG YARIŞI OLACAK

Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun süre sonra lider olduk. Dışarıda bir heyecan var. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek

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BİZE UĞUR GETİRİYOR

Oğlumun mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum. Beni, Galatasaray'ın başında görmek istiyordu. Onun bu halini görmek... Bize uğur getiriyor. Zor bir dönemden geçtik, o mutluysa ben de mutluyum.

MERTENS’İN OYUNU YÖNETMESİNDEN MEMNUNUM

Önde kullandık aslında. Maçın başında çok istemediğimiz şekilde rakip orta saha oyuncuları önünde de Amir’i kapatmak için durdu. Bizim hedefimiz baskılı oyun. Önde baskı yapmak istiyorduk. Tam olarak istediğimiz oyunun ortaya çıkmamasını sağladı. Defans da hücum da yapacak. Başladığındaki isteği devam ediyor. Bu hafta dinlendikten sonra onun da eski maçlardaki formunu yakalayacağını düşünüyorum. 3 maç oynadık arka arkaya. Genel olarak ben Mertens’in oyun yönetmesinden memnunum. Hücumda da daha net pozisyonları yakalayacaktır.

MİLLİ ARAYI İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ

3 maç galibiyetten sonra hızınızı kesse de bu haftaki oyunda da bir yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Hazır gelmeyenler için faydalı bir ara olacak. Önümüzdeki hafta hazırlık maçı olacak. Elimizdeki oyuncularla yüklenme şansımız olacak. Milli arayı iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim için kötü bir ara olmayacak. Sonra 2 deplasmanımız var. ilk 10 haftada yaklaşık 6 deplasman. Zorlu bir fikstür bizim için. Üstesinden geleceğiz. Bu oyunun üstüne koymak istiyoruz.

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DUBOİS BİZİM İÇİN SOL BEKTE ALTERNATİF OLACAK

Maçtan önce konuştuk. Sol bekteki opsiyon olur mu sezon başında bir maç oynamıştı. Oyun içerisinde sol bek olarak değerlendirdik. Sonraki haftalarda o bölgede bizim için alternatif olacak. Sacha Boey takımın en iyisiydi. Net söyleriz. O yüzden Dubois için de sol bek bizim için alternatif olacak.



MİLLİ TAKIMA GİDEN OYUNCULARIN EKSİKLERİNİ İZİNLERLE DEĞERLENDİREBİLİRİZ

Araya gireceğiz. 6 haftalık boşluk olacak. 2 hafta izin yapacağız ve milli takıma gidecekler var. Gidiş geliş, maç oynama sayıları, yorgunluk dereceleri farklı olacak. Zorlu bir sezon, alışık olmadığımız bir sezon. Oyuncularımızın kaçının gideceği belli değil. Giden oyuncuların maç yüklerini azaltmak için bunla ilgili çalışma yapabiliriz. Geniş kadromuz var. O oyuncuların eksiklerini ekstra izinlerle değerlendirebiliriz.

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YUSUF’UN TAM 90 DAKİKA GÖRMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Tam olarak mevkiisel olarak değişimi bazı oyuncuları görebiliriz. Icardi, Mata gibi maç eksiği olan Yusuf’u da bugünkü görüntüsünden tam bir 90 dakika görmesi gerektiğini düşünüyorum. Midtsjo sakatlıktan çıktı 90 dakika maç görmesi önemli olacak. Hazırlık maçı düşünüyoruz. Bu da bize faydalı olacak. Oyuncu mevkii anlamında bu tür denemeler yapabiliriz.

YUNUS BİZİM İÇİN 3. BÖLGEYE TOP TAŞIMADA ÇOK ÖNEMLİ

Bireysel performans olarak çok çok mu iyiydik, değildik. Performansımız düşüktü. Son 2 haftadaki uyumumuz pas trafiği ve rakip ceza sahası çevresinde daha iyiydi. Bugün için kendi kalitemizi tam olarak ortaya koyamadık. Oyuncu tercihleri yapabiliyoruz. Türk, yabancı değiştirme bizim elimizi bağlıyor. İstediğiniz değişikliği yapamıyorsunuz. Yunus, bizim için 3. bölgeye top taşıma anlamında çok değerli. Sağ kanadımızın işlediğini görüyoruz. Yorgunluklar oluyor. Üst üste maç oluyor. Çok motiveler, istekliler aşırı istek de iç sahada performansın düşmesine neden olabiliyor. O yüzden genel olarak isteklerinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek kalitedeler. Bunu da bundan sonraki haftalarda daha iyi olacak.

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SAVUMA ANLAMINDA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK

Pas oyunu oynayan 3 tane oyuncu koyduk. Defansif anlamda Sergio’nun, Gomis’in defansı yüksek olmaması kırılmamıza yol açtı. Maç genelinde rakibin uzaktan şutları en büyük tehlikeyi oluşturdu. Önde baskı yapmak için de tüm takımın çıkması gerekiyor. Bu dinamizm bizde genel olarak yoktu. Rakibin kaliteli ayakları bizi kırdı. Bu maç için genel olarak savuma anlamında istediğimizi alamadık.

TAKIM OLGUSUNUN OLUŞMASI YÜZDE 70 TAMAMLANDI

Geçen sene de yeni takım kurulmuştu ama istenilen performansı sergileyemedi. Genel taraftarın mutsuz olduğu durum vardı. Bu sene için çok erken bunu üzerimizden attık. Bugün itibariyle lideriz. 3 maçtır kazanan deplasmanları oynamış ama kazanan taraftarının mutlu olduğu bir takım ortaya çıkardık. Bu çok önemli, çok değerli. Belki bu hafta lider bitireceğiz bilemiyorum ama bu maçları kazanarak geçmek yeni oluşmuş bir takım için bu fikstürde bu puanın bulunması çok kolay bir şey değil. Bunu devam ettireceğiz. Sokakta Galatasaray taraftarının mutluluğunu görüyorum. Galatasaray iyi yolda. İyi kadro oluşturduk. Takım olgusunun oluşması da yüzde 70 tamamlandı yüzde 30 daha var. İnşallah lider olacağımız günler bizi bekliyor.

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