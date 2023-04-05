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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk futbolcuları uyardı: Henüz şampiyon olmadık

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#Galatasaray#Okan Buruk#Volkan Demirel
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk futbolcuları uyardı: Henüz şampiyon olmadık
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

Fenerbahçe’nin derbide Beşiktaş’a kaybetmesinin ardından puan farkını maç fazlasıyla yeniden 9’a çıkartan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’tan futbolculara rehavete kapılmayın uyarısı geldi.

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Sarı kırmızılı takımın teknik patronu en yakın takipçisi Kanarya’nın puan kaybetmesinin kendilerinin işine yaradığını belirtirken futbolcularına “Evet bir avantaja sahibiz ancak henüz şampiyon olmadık. Daha iyi oynayıp kazanarak bu hedefe ulaşabiliriz” derken iki önemli uyarıda bulundu:

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SON 3 MAÇTA HAKSIZLIĞA UĞRADIK

“1- Daha 9 maçımız var. Bu 27 puan demek! Ayrıca kalan maçlarımızın ikisi derbi. Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağız, son maçımız Fenerbahçe ile. Hedefe ulaştığımız algısı sizi rahatlatmasın, yanıltmasın! Oyun anlamında da bazı eksiklerimiz var. Üzerine koyup 23. şampiyonluğa sadece kendimaçlarımıza odaklanarak ulaşmalıyız. 2- Son üç haftada aleyhimize verilen kararlar, hakemlerin, VAR heyetinin yaklaşımı ortada! Saha içinde üç maçtır haksızlığa uğradık. Bunları göz ardı etmeyin.”

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#Galatasaray#Okan Buruk#Volkan Demirel

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