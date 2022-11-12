Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Etkileyici oldu'

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Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Bu ligin en iyi takımlarından biriyle oynuyorduk. Çok fazla maç oynadılar, Dünya Kupası öncesi son maç, bu anlamda biraz daha zor oldu. Bizim bir oyunumuz var, bunun üstünden gittik.

BU MAÇA NASİP OLDU

Galatasaray çok pozisyona giriyor ama ne zaman atacak deniyordu, bu maça nasip oldu

FENERBAHÇE'NİN KAYBETMESİ...

Bitiriş, bizim için etkileyici oldu. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, üstüne bu galibiyet, bizim için çok önemli

BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderen Türk takımıyız, onları da yolcu ettik, bu arayı da iyi şekilde değerlendirip, bıraktığımız yerden lige devam edeceğiz

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MAÇ SONUNDA BİLE HÜCUM PRESİ YAPTI

Mauro Icardi'nin gol atması ve verdiği paslar... Maçın sonunda bile hücum pres yaptı. Takım savunmasına, Mertens ile katkısı çok faydalıydı. Gol attıkça, rahatladıkça, çok iyi oyun ortaya çıktı

KEREM ETKİLİYDİ

Kerem Aktürkoğlu bugün çok etkiliydi. Kendisi geçen sene bu oyunu bize gösterdi. Yine bu oyunu çıkarttı. Bu yönden çok mutluyum