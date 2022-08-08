Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Daha iyi olacağız'

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Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

İnanılmaz nem var. İki takımda dinlenmeleri gördük. İki takıma da gitti geldi maç. Muslera, bizim için önemli iş yaptı. Oyuna hakim olduğumuz dakikalar vardı. İkinci yarıda da oyun el değiştirdi. Gomis'i öne almak, Seferovic'i arkaya almak hemen sonuç verdi.

İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAĞIZ

Uzun zamandır Antalyaspor kaybetmiyordu. Lige 3 puanla başladık. Taraftarımızın önüne kazanmış olarak çıkmak önemli. Onları maça davet ediyoruz. Nice galibiyet ve şampiyonluklar kutlamak istiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız.

YENİ GELEN OYUNCULARIN DESTEĞİ OLACAK

Yeni gelen oyuncuların desteği olacak. Biz daha iyi form tutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız.

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BÜYÜK KATKI YAPACAKLAR

Yarışın içindeyken çok fazla transfer konuşmak istemiyorum. Elimizdeki oyunculara saygı duyuyorum. Mertens önde 4 bölgede oynadı. Torreira, ikili orta sahada da oynayabilir. Oyun kurma ve oyunu rakip yarı alana yıkmak için önemli. Bize büyük katkı yapacaklar. Yeni gelenleri de kadroya katacağız. Gelen oyunculara testler yapacağız, maça ne zaman çıkabileceklerini de net şekilde göreceğiz.