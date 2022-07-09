Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Daha çok transfer lazım'

Haberin Devamı

Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olurken karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'tan önemli açıklamalar geldi.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Ayhan Akman'ın oğulları Efe ve Hamza adına çok sevindim. Baran ve Emirhan'ı kullanamadık, üzüldük. Hepsi bizim oğlumuz. Yaşları küçük, ilk defa böyle bir kampa geldiler. İnşallah hepsini geliştiririz. Hamza daha uzun süre aldı ve iyi işler yaptı

HATALAR ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZ

Ayhan Akman'ın oğulları Efe ve Hamza adına çok sevindim. Baran ve Emirhan'ı kullanamadık, üzüldük. Hepsi bizim oğlumuz. Yaşları küçük, ilk defa böyle bir kampa geldiler. İnşallah hepsini geliştiririz. Hamza daha uzun süre aldı ve iyi işler yaptı

TRANSFERE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Sergio Oliveira 3. transferimiz oldu. Transfere devam etmek istiyoruz. Daha çok transfer lazım gibi duruyor. Çalışmamız gerekiyor. İyi çalışıyoruz. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Onlara layık olmaya çalışacağız

Haberin Devamı

GALATASARAY'DA KALABİLMEK İÇİN KİRALIK GİTTİM

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz ekibine 2-1 mağlup oldu. Avusturya kampının yorucu ve keyifli geçtiğini dile getiren Okan Kocuk, "Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hoca geldiğinden beri tam bir aile ortamı oldu. Çok keyifli ve yorucu antrenmanlar geçiriyoruz. Ama genel olarak kamp güzel geçiyor" diye konuştu.



Galatasaray forması giymenin gururunu yaşadığını ifade eden Okan Kocuk, "Burada olabilmek için kiralık gitmiştim. Daha güçlü dönebilmek için. Sahada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Önümde Muslera var. Bu ligin çok önemli bir kalecisi. Ben oynadığımda o bana çok yardımcı oluyor. Tecrübelerini aktarmaya çalışıyor. Biz arma için savaşıyoruz. Birlik içinde olmamız gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de bugün en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak takım olarak henüz hazır değiliz" şeklinde konuştu.



"OKAN HOCAMIZIN DA GELMESİYLE GÜZEL BİR ORTAM OLUŞTU"



Bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayacaklarını hatırlatan Kocuk, şunları dile getirdi: "Avrupa’da yokuz ama Galatasaray nerede olursa olsun hedef her zaman en üst seviyedir. İyi hazırlanıyoruz, transferler de gelecektir. Takımdaşlık da çok iyi. Okan hocamızın da gelmesiyle güzel bir ortam oluştu. Tabii hedef en yukarısı, şampiyon olmak ve kupayı almak. Onun için sahada var gücümüzle çalışacağız. Umarım sezon sonu hedefimize ulaşırız."

Haberin Devamı