Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bize bir ders oldu, bahane üretemem'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Kazanmak için çıktık. Beşiktaş'ı tebrik ederim, hak ettiler. Seremonide onları alkışladık ve tebrik ettik. Bize yakışan bu, kazananı tebrik etmek. Örnek olduğumuzu düşünüyorum.

BİRİNCİ SORUMLU BENİM

İlk yarı attığımız sayılmayan goller oldu. İlk yarı oyunun içerisindeydik ancak 2-0'dan sonra düşüş oldu. Çok hatalar yaptık! Girenler, çıkanları arattı mı? Aratmadı mı? Bilemiyorum. Birinci sorumlu benim.

BİZE DERS OLDU

Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet bize ders oldu. Hafta içi böyle bir şey hissetmedim. Kötü bir statta oynadık. Burada her şey kötü ama bu skora bahane üretemem.

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EN BÜYÜK ADAY DEĞİLİZ

Haftaya lig başlıyor, uyanmak için de fırsat oldu. Kendimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Bazen yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabiliyorsunuz. Daha iyisini yapmalıyız. Fiziksel olarak da hazır değiliz. Güçlü bir takımız ayağa kalkarız. Şampiyonluk yolunda en büyük aday biziz.

ZAHA VE ZIYECH YORUMU

Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Diğer arkadaşları gibi onunda benimde yetersizdi performansı. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık.

UTANMAMIZ GEREKİR

Bu takımı hazırlayan, buraya çıkaran ve değiştiren benim. Bu mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. Oyuncularıma da söyledim utanmamız gerekir. Daha sonra başımızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz.