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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in belgeseli yayınlanacak!

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in belgeseli yayınlanacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için belgesel hazırlandığı ve yayınlanacağı açıklandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in belgeselinin yayınlanacağı duyuruldu.

Netflix'in sosyal medya hesabından "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim ise yine sosyal medyadan "Kameraları, ışıkları hazırla başlıyoruz..." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terimin belgeseli yayınlanacak

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