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Haber Giriş: 30.06.2020 - 21:08,Son Güncelleme:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den paylaşım

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den paylaşım
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fatih Terim, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Terim, paylaşımında ''Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı...'' sözlerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktörün paylaşımı kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terimden paylaşım

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