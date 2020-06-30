Son Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Fatih Terim, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Terim, paylaşımında ''Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı...'' sözlerini kullandı.
Tecrübeli teknik direktörün paylaşımı kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle