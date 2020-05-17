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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 2. mektup: 17 Mayıs 2000'e...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA şampiyonluğu için 2. mektubunu yayınladı.
Fatih Terim, Instagram hesabından 17 Mayıs 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası şampiyonluğu için hazırladığı mektubun 2. kısmını yayınladı.
Terim, o sene Şampiyonlar Ligi grubunda Hertha Berlin ve Milan galibiyetleri hakkında açıklamada bulundu.
İşte Fatih Terim'in yayınladığı ikinci mektup
Fatih Terim: ''17 Mayıs 2000'e...''— Spor Arena (@sporarena) May 17, 2020
🎬2. Bölüm pic.twitter.com/qi8YyC7uRL
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