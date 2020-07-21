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GeriFutbol Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, LGS Türkiye 1.'si Ömer Arda Aydın ile buluştu
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Haber Giriş: 21.07.2020 - 21:28,Son Güncelleme:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, LGS Türkiye 1.'si Ömer Arda Aydın ile buluştu

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, LGS Türkiye 1.'si Ömer Arda Aydın ile buluştu
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Türkiye LGS 1.'i Ömer Arda ile olan fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından Türkiye LGS 1.'i Ömer Arda bir fotoğraf paylaşarak, "Bugün ileride teknik direktör olmak ve bunun eğitimini almak isteyen, Türkiye LGS 1.’si Ömer Arda’yı gururla ağırladık. Ülke futbolumuzun geleceğini, Ömer’lerin azmi, çalışkanlığı, disiplini ve kararlığı inşa edecek" açıklamasında bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, LGS Türkiye 1.si Ömer Arda Aydın ile buluştu

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