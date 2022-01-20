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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: 'İzin veremeyiz'

#Galatasaray#Kasımpaşa#Torrent
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: İzin veremeyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

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Süper Lig'de 22. haftada Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç öncesinde açıklamalar yaptı.

Formasyonu açıklayan Torrent, "4-2-3-1 formasyonuyla başlayacağız. Geçen maçta olan şeyin olmasına izin veremeyiz. Dolayısıyla onların hücum şeklinde adapte olmuş şekilde çalışma yaptık, bu şekilde sahaya çıkacağız" dedi.

'FARKLI FORMASYONLAR GÖRECEKSİNİZ'

Domenec Torrent sözlerini, "Farklı formasyonlar görme durumu söz konusu. 1 hafta içinde 3 maç olacak. Olabildiğince hepsine hazırlıklı çıkmaya çalışacağız. Önümüzde daha uzun süre olduğunda daha farklı formasyonlar göreceksiniz" ifadeleriyle tamamladı.

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Torrent

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