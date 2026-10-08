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Galatasaray, tek namağlup Kasımpaşa karşısında!

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Süper Lig
Galatasaray, tek namağlup Kasımpaşa karşısında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 07:00

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

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Milli maçlar nedeniyle 21 Eylül’den bu yana ara verilen Trendyol Süper Lig mücadelesine bugün kaldığı yerden devam edilecek. 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, ligin namağlup tek takımı Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

RAMS Park’taki saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray’da, cezalı olan Ugochukwu yok, sakatlıktan yeni çıkan Victor Osimhen, Roland Sallai, Wilfried Singo ve Günay Güvenç’in durumları bugün netleşecek.

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Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da cezalı olduğu için bu akşamki maçta kulübede olamayacak. Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor’a deplasmanda 4-0 yenilen Galatasaray, 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 10 puan toplayan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla sırada girdi.

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Galatasaray, tek namağlup Kasımpaşa karşısında

38- Süper Lig’de kendi sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024’te F.Bahçe karşısında yaşayan G.Saray, daha sonraki 38 maçta 30 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

15- İstanbul takımlarıyla oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (12G 2B), tek mağubiyetini Kasımpaşa deplasmanında aldı (0-1).

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Süper Lig

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