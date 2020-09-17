Galatasaray TEK MAÇ'ta tur için Bakü'de! Neftçi karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

NEFTÇİ BAKÜ

- Azerbaycan'da geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle 20 maç sonunda sona erdirildi ve Neftçi Bakü, şampiyon ilan edilen Qarabağ ekibinin 8 puan gerisinde sezonu 2. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

- Yarıda kalan geçen sezonun 15. haftasında takımın başına geçen Fizuli Mammadov, Azerbaycan temsilcisiyle şu ana kadar 9 resmi maça çıktı ve sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

- Avrupa Ligi'nin bir önceki eleme turunda, yine iç sahada, Makedonya'dan FC Shkupi ile karşılaşıp 2-1 kazanan Neftçi Bakü'de, galibiyeti getiren golleri Sabir Bougrine ve Anton Kryvotsiuk atmıştı.

- TD Mammadov'un en güvendiği isimlerin başında, her iki kanatta da oynayabilen Yusuf Lawal yer alırken; takımdaki 4. sezonuna giriş yapan kaptan Emin Makhmudov merkez orta sahada takımın beyni konumunda...

GALATASARAY

- Süper Lig'e 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta sonu ligde Başakşehir ile karşılaşacağı için Neftçi Bakü karşısına rotasyon yaparak çıkabilir.

- Sakatlıktan yeni yeni kurtulan Christian Luyindama ile 8 günlük periyotta 3 maç kaldırması sakıncalı olabilecek Radamel Falcao ve Arda Turan gibi isimler mücadeleye yedek kulübesinde başlayabilir.

- İsmi Avrupa Ligi listesinde yer almayan Oğulcan Çağlayan ve henüz fiziksel kapasitesi yeterli olmadığı düşünülen Oghenekaro Etebo, Azerbaycan kafilesinde yer almadı.

- TD Fatih Terim; "Galatasaray her ne koşulda olursa olsun sonuna kadar mücadele etmek ister. Rotasyon demeyelim de aynı pozisyonun 1 ve 2 numaralı isimlerinin rekabetini görmek istiyorum diyelim..." açıklamasında bulundu.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Neftçi Bakü, sahasında oynadığı son 5 Avrupa kupası maçının 4'ünü kazandı. (1 beraberlik)

- Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 8 Avrupa kupası maçında gol atamadı! (2 beraberlik - 6 mağlubiyet)

- Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı 4 Avrupa kupası ön eleme turun eşleşmesinde de rakiplerini elemeyi başardı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!

%53'lük kesim rotasyon beklentisi olsa da kadro kalitesiyle sarı-kırmızılıların kazanacağını düşünüyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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9 yıl sonra Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın Barcelona'da attığı goller! İzleyelim...