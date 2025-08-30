Galatasaray tarihine geçti! 4000. lig golü Davinson Sanchez'den!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, karşı karşıya geldi.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı ilk 11'de görevlendirdi. Okan Buruk, Kayserispor mücadelesinde ilk 11 oynattığı Jakobs'u yedek kulübesine çekti.

SINGO İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 31 milyon avro bedelle Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Çaykur Rizespor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Singo, ilk kez bir müsabakada kadroya girerek sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Maç öncesi taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 24 yaşındaki futbolcu, taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

BARIŞ ALPER KADRODA YOK

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kadroya alınmadı.

Suudi Arabistan'ın NEOM takımından transfer teklifi almasının ardından gitme isteğinde bulunan ve sonrasındaki süreçte sağlık sorunlarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Barış Alper, Karadeniz temsilcisine karşı da forma giyemedi.

Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Barış Alper, mental yorgunluğu nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından maç kadrosuna yazılmadı.

PERDEYİ AÇTI, TARİHE GEÇTİ





Gabriel Sara'nın 20. dakikada kullandığı kornerde topa yükselen Davinson Sanchez, yaptığı düzgün bir kafa vuruşuyla tabelyı değiştirdi.

Kolombiyalı savunmacı, bu golle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.

DURAN TOPTA BİR NUMARA

Galatasaray, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana duran top organizasyonlarında en fazla asist yapan takım oldu. Sarı - kırmızılılar, bu süreçte penaltılar hariç 29 gol kaydetti.

Gabriel Sara ise Süper Lig'de duran toptan en fazla asist yapan oyuncu oldu. Brezilyalı orta saha, 5'i serbest vuruştan 2'si de kornerden olmak üzere toplamda 7 asiste imza attı.