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GeriFutbol Galatasaray taraftarıyla buluştu! "Çok özledik"
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Futbol
Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Galatasaray taraftarıyla buluştu! "Çok özledik"

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Galatasaray taraftarıyla buluştu! "Çok özledik"

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray’da taraftarlar takımlarından galibiyet bekliyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.00’de Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 5-1’in rövanşında karşı karşıya geldi. Yüzde 50 oranında, yaklaşık 9 bin seyircinin alınacağı karşılaşma öncesi stat çevresinde zorlu maçı bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri ve Galatasaray’ı çok özlediklerini söyledi.

Bu sezon takımlarından başarı beklediklerini belirten taraftarlar, PSV maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca, yapılan transferlerden de oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

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