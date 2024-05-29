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Galatasaray taraftarından Nicolo Zaniolo'ya 'şampiyonluk' tepkisi!

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#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo#Şampiyonluk
Galatasaray taraftarından Nicolo Zanioloya şampiyonluk tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 09:42

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tarihinde 24. kez zafere ulaştı. Sezon başında sarı - kırmızılılardan Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo ise taraftarların tepkisine maruz kaldı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını zaferle taçlandıran Galatasaray, tarihinde 24. kez kupaya uzanmıştı.

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Sezon başında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ise sarı - kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

İtalyan yıldızın şampiyonluk için herhangi bir tebrik paylaşımı yapmaması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

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Gelecek sezonun başında geri dönecek olan Zaniolo'nun gönderilerinin altına tepki yorumları yağdı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol kaydetti.

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#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo#Şampiyonluk

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