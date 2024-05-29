Galatasaray taraftarından Nicolo Zaniolo'ya 'şampiyonluk' tepkisi!

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını zaferle taçlandıran Galatasaray, tarihinde 24. kez kupaya uzanmıştı.
Sezon başında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ise sarı - kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
İtalyan yıldızın şampiyonluk için herhangi bir tebrik paylaşımı yapmaması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.
Gelecek sezonun başında geri dönecek olan Zaniolo'nun gönderilerinin altına tepki yorumları yağdı.
Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol kaydetti.