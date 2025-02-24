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Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş'a sert tepki!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Mert Hakan Yandaş
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaşa sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 19:53

Galatasaray taraftarı, derbi öncesi sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki gösterdi.

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Süper Lig’in 25. Haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesi Fenerbahçeli futbolcular, zemini kontrol etmek için sahaya çıktı.

Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ise takım arkadaşlarından ayrılarak UltrAslan tribününün önüne geldi.

Galatasaray taraftarları, Mert Hakan Yandaş'a sert bir tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, daha sonrasında takım arkadaşları ile birlikte deplasman tribününde bulunan sarı - lacivertli taraftarları selamladı.

GÜVENLİK ÜST DÜZEY

Derbi öncesi alınan güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde ve çevresinde yaklaşık 20 bin emniyet mensubu görev yapıyor. Ayrıca İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da maçın başlamasına kısa bir süre kala stadyumda incelemelerde bulundu. Stadyum'un içinde ve çevresinde yaklaşık 20 bin emniyet mensubu görev yapıyor.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Mert Hakan Yandaş

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