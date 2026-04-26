Galatasaray taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki: Göndermeli şarkı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 18:58

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesi sahaya çıkan eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar, Aktürkoğlu'nu ıslıklayarak protesto etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya geliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK KEZ RAMS PARK'TA

4 sezon Galatasaray forması giyen ve iki lig şampiyonluğu yaşayan Aktürkoğlu, sonrasında geçtiğimiz sezon Benfica'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe forması ile Süper Lig'e dönen Kerem Aktürkoğlu, ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak.

ISLIKLI PROTESTO 

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi sahaya çıkan ilk isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcunun sahaya çay içerek çıkması tepki çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar Kerem'i, tünelden çıktığı an ıslıklamaya başladı.

ŞARKILI GÖNDERME

Milli futbolcu için RAMS Park hoparlöründen de 'Mavi boncuk' şarkısı açıldı.

 

