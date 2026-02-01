Galatasaray taraftarından Icardi'ye yoğun sevgi: Hagi'nin rekorunu egale etti, tarihe geçti!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin "sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu" rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçında penaltıdan golünü atan Icardi sarı-kırmızılı ekipteki 117. maçında 72. golünü kaydetti.

Arjantinli yıldız, böylece Galatasaray formasıyla 72 gol atan Gheorghe Hagi ile gol sayısını eşitleyerek, Rumen efsanenin rekorunu egale etti.

İLK GOLÜNÜ ALANYASPOR'A ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü Corendon Alanyaspor karşısında kaydetti.

Icardi, 23 Ekim 2022 tarihine oynanan Alanyaspor maçında 22. dakikada fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

İLK SEZONA DAMGA VURDU

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol attı.

Şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda takıma büyük katkı veren Icardi, Süper Lig'de 24 ve Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADI

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı.

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi, sezonun geri kalanında görev alamadı.

Tecrübeli santrfor, 2024-2025 sezonunu 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

SAHALARA GOLLERLE DÖNDÜ

Tottenham maçında yaşadığı sakatlığı atlatan Icardi, bu sezon 11 gol

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, bu sezon Süper Lig'in 2. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Icardi, bu sezon ise çıktığı 30 maçta 11 gol attı.

'JUVENTUS TALİP OLDU' İDDİASI

İtalyan gazeteci Di Marzio; Juventus'un transfer döneminin son saatlerinde bir forvet oyuncusu transfer etmeyi hedeflediğini ve bu doğrultuda Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Öte yandan Juventus Teknik Direktörü Spalletti'yle daha önce Inter'de birlikte çalışan Icardi'nin teklife sıcak baktığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'a göre ise Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray'yla görüşmek için İstanbul'a geldi.

SEYRANTEPE'DE ICARDI SESLERİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'da taraftar, karşılaşma öncesi hakkında ayrılık iddiaları çıkan kaptanları Mauro Icardi'ye tezahüratlarda bulundu.

🦁 Galatasaray taraftarlarından Mauro Icardi tezahüratları!pic.twitter.com/WiikDt8e77 — Spor Arena (@sporarena) February 1, 2026

TARİHE GEÇTİ

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Sezonun 17. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-0 kazanılan maçta bir kez rakip fileleri havalandıran Icardi, Süper Lig'deki 81. maçında 60. golünü kaydetti.

Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği bu golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

DERBİLERDE 8 GOL ATTI

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'ye karşı 7 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 7 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.