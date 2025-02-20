Galatasaray taraftarından Filistin'e destek, Celtic'e teşekkür!

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İskoçya ekibi Celtic’in taraftarları hemen hemen tüm karşılaşmalarında yaptıkları koreografi ve oluşturdukları tribün ambiyanslarıyla İsrail’in işgali altındaki Filistin’e destek mesajları veriyordu.

Galatasaray taraftarları da AZ Alkmaar maçında Doğu Tribünü’nde açtıkları pankartlarla Celtic taraftarlarına teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Doğu Tribünü’nde açılan pankartta, “Filistin’e olan sarsılmaz destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca kale arkasında yer alan tribünlerde de ‘Filistin’deki soykırımı durdurun’ ve ‘Filistin özgür değilse, dünya tutsaktır’ yazılı pankartlara yer verildi.