Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki! 'Transferler nerede?'

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarının önünde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i konuk etti.

Mücadele öncesinde tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'i hedef alan tezahüratlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ

Sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Özbek'e sosyal medyadan da tepki göstermişti. Taraftarın tepkisi Rennes karşılaşması öncesinde tribünlere de yansıdı.

"TRANSFERLER NEREDE"

Karşılaşma öncesinde taraftarlar, "Dursun Özbek, transferler nerede?" tezahüratı yaptı.

TEK TRANSFER UGOCHUKWU

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yalnızca Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.