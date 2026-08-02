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Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki! 'Transferler nerede?'

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Transfer
Galatasaray taraftarından Dursun Özbeke tepki Transferler nerede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 21:54

Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer dönemini sessiz geçirilmesiyle nedeniyle Başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarının önünde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i konuk etti.

Mücadele öncesinde tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'i hedef alan tezahüratlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ

Sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Özbek'e sosyal medyadan da tepki göstermişti. Taraftarın tepkisi Rennes karşılaşması öncesinde tribünlere de yansıdı.

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"TRANSFERLER NEREDE" 

Karşılaşma öncesinde taraftarlar, "Dursun Özbek, transferler nerede?" tezahüratı yaptı.

TEK TRANSFER UGOCHUKWU

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yalnızca Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. 

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Transfer

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