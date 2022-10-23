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Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi

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#Galatasaray#Alanyaspor#Süper Lig
Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 21:37

Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspor maçında Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili 3 boyutlu koreografi yaptı.

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Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili stadyumda iki bölümlü koreografi yaptı.

İlk olarak kuzey tribününde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözünün yer aldığı pankart gösterilirken, daha sonra kartonlardan Türkiye haritası yapıldı ve ortasına Türk bayrağı açıldı. Bu sırada doğu tribününde kartonlarla Galatasaray'ın hazırladığı Cumhuriyetin 100. yılı logosunun görseli yapıldı.

Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi

İkinci bölümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli, Galatasaray Lisesi'nin kapısında önünde yer alan asker öğrencilerin görseli ve 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartını tutan halkın görseli 3 boyutlu şekilde açıldı. Güney tribününde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı açıldı.

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Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi

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#Galatasaray#Alanyaspor#Süper Lig

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