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Galatasaray taraftarı Kadıköy'e böyle geldi

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#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 17:20

Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu'na geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı taraftar da takımlarını Kadıköy’de destekleyecek. RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 28 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribünlere girdi.

Galatasaray taraftarı Kadıköye böyle geldi

DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE DEV HOPARLÖRLER

Öte yandan Ülker Stadyumu'nun deplasman taraftarlarına ayrılan kısmında dev hoparlörlerin konumlandırıldığı görüldü.

Galatasaray taraftarı Kadıköye böyle geldi

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#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe

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