Galatasaray taraftarı Icardi'yi unutmadı! Osimhen golü attı, formayı açtı

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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile oynadıkları karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar da Icardi'yi unutmadı ve tribüne 'Geçmiş olsun kral! Daha güçlü döneceksin' pankartı açarak destek oldu. Isınma sırasında saha kenarında olan 31 yaşındaki futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi.

Ayrıca stat hoparlörinden Arjantinli futbolcuyla özleşen şarkıcı Simge'ye ait olan 'Aşkın olayım' şarkısı da çalındı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham mücadelesinde sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmişti.

OSIMHEN ATTI, ICARDI FORMASI GÖSTERDİ

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Victor Osimhen ile maçın hemen başında 1-0 öne geçen Galatasaray'da Nijeryalı yıldız duygusal anlar yaşattı. Osimhen attığı golün ardından RAMS Park'ta "Aşkın Olayım" çaldı ve yıldız futbolcu, Mauro Icardi'nin formasını gösterdi. Maçı tribünden takip eden Mauro Icardi de duygusal anlar yaşadı.

🦁Victor Osimhen gol sevincini Icardi formasıyla yaptıpic.twitter.com/DxTopZPcrj — Spor Arena (@sporarena) November 10, 2024

SAKATLIĞINDAKİ SON GELİŞMELER

Ayrıca Bein Sports'un haberine göre, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Bu sezon forma giymesi zor görünen oyuncunun dizindeki ödem geçtikten sonra ameliyata alınacak ve sonrasında tedavisine devam edilecek.