Galatasaray, 'tamam mı devam mı' maçında Başakşehir'e konuk oluyor!

Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 5 yıldır galibiyet alamıyor. Başakşehir ise bu sezon evinde yalnızca Fenerbahçe'ye kaybetti. Haftaya lider giren Başakşehir'in 9 maçlık yenilmezlik serisi var.

Sarı-kırmızılılar'da Muslera, Luyindama, Marcao, Andone, Falcao, Ahmet Çalık ve Adem Büyük bu kritik maçta forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Martin Skrtel cezalı olduğu için oynamayacak.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!