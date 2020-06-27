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GeriFutbol Galatasaray, 'tamam mı devam mı' maçında Başakşehir'e konuk oluyor!
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Haber Giriş: 27.06.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

Galatasaray, 'tamam mı devam mı' maçında Başakşehir'e konuk oluyor!

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda haftaya lider giren Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 5 yıldır galibiyet alamıyor. Başakşehir ise bu sezon evinde yalnızca Fenerbahçe'ye kaybetti. Haftaya lider giren Başakşehir'in 9 maçlık yenilmezlik serisi var.

Sarı-kırmızılılar'da Muslera, Luyindama, Marcao, Andone, Falcao, Ahmet Çalık ve Adem Büyük bu kritik maçta forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Martin Skrtel cezalı olduğu için oynamayacak.

Galatasaray, tamam mı devam mı maçında Başakşehire konuk oluyor

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