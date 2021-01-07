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Futbol
İHA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray taktik çalıştı! Etebo ve Feghouli takımdan ayrı...

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Galatasaray taktik çalıştı! Etebo ve Feghouli takımdan ayrı...
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Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü aktif rejenerasyonla tamamladı.

Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile antrenmana başladı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi. Peter Etebo ve Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray taktik çalıştı Etebo ve Feghouli takımdan ayrı...

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